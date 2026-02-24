República Dominicana restablece el servicio eléctrico tras el apagón nacional

El SENI quedó restablecido en un 100 % a las 23:53 del lunes (03:53 GMT del martes) "tras culminar el proceso de reposición iniciado luego de la incidencia registrada el lunes en horas de la mañana", explicó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, este martes en un comunicado.

Con el sistema completamente estabilizado "se activan los procedimientos de investigación técnica para determinar con precisión las causas del evento inicial", añadió.

El proceso de recuperación "se desarrolló bajo estrictos criterios técnicos, garantizando la estabilidad de la frecuencia, balance entre carga, generación y la sincronización progresiva de los circuitos en todo el territorio nacional", sostuvo.

Las autoridades atribuyeron el apagón a una "falla mayor" en el SENI, que se produjo pasadas las 10:53 horas locales (14:53 GMT), en una línea que aporta 138 kilovatios al sistema.

La República Dominicana sufrió el 11 de noviembre un apagón nacional a causa de una avería originada en el sistema de transmisión.

Tras registrarse el apagón, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) estableció que las salidas de las unidades de generación de la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM) y la Central Eléctrica Quisqueya de esa demarcación, en el este del país, originaron el disparo en cascada de las demás plantas de transmisión y generación de electricidad.