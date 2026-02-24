Mundo
24 de febrero de 2026 - 10:15

Rescatan a 127 migrantes que viajaban a España en siete embarcaciones

Ibiza/Palma (España), 24 feb (EFE).- Al menos 127 personas migrantes han sido rescatadas desde este martes de madrugada en siete embarcaciones cerca de las islas Baleares, en el Mediterráneo (España).

Por EFE

En la madrugada, fueron rescatadas 34 personas de origen magrebí en dos embarcaciones y 40 de origen subsahariano en otras dos en varios lugares del sur de Baleares.

Ya en la mañana otras 20 personas de origen magrebí fueron rescatadas en Formentera y a última hora de la mañana la Guardia Civil interceptó otras dos embarcaciones, una con 17 migrantes magrebíes a bordo y otra con 16 personas de origen subsahariano.

De acuerdo con los datos de la Delegación del Gobierno, a lo largo de este martes han arribado a las costas de Baleares 71 migrantes de origen magrebí y 56 de origen subsahariano.

En lo que va de año han sido localizadas 30 embarcaciones en Baleares, con un total de 538 migrantes, según el recuento de EFE a partir de los datos del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno.

En 2025 llegaron a España 36.775 migrantes de forma irregular, lo que supone una caída del 42,6 % en relación a 2024, gracias a un desplome del 62 % en el caso de las Islas Canarias, aunque aumentaron las llegadas a Baleares.

Según datos del Ministerio del Interior, 2.267 personas han llegado a España de forma irregular en este pasado enero, lo que supone una nueva caída respecto al mismo mes de 2025.