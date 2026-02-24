Rescatan a 127 migrantes que viajaban a España en siete embarcaciones

En la madrugada, fueron rescatadas 34 personas de origen magrebí en dos embarcaciones y 40 de origen subsahariano en otras dos en varios lugares del sur de Baleares.

Ya en la mañana otras 20 personas de origen magrebí fueron rescatadas en Formentera y a última hora de la mañana la Guardia Civil interceptó otras dos embarcaciones, una con 17 migrantes magrebíes a bordo y otra con 16 personas de origen subsahariano.

De acuerdo con los datos de la Delegación del Gobierno, a lo largo de este martes han arribado a las costas de Baleares 71 migrantes de origen magrebí y 56 de origen subsahariano.

En lo que va de año han sido localizadas 30 embarcaciones en Baleares, con un total de 538 migrantes, según el recuento de EFE a partir de los datos del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno.

En 2025 llegaron a España 36.775 migrantes de forma irregular, lo que supone una caída del 42,6 % en relación a 2024, gracias a un desplome del 62 % en el caso de las Islas Canarias, aunque aumentaron las llegadas a Baleares.

Según datos del Ministerio del Interior, 2.267 personas han llegado a España de forma irregular en este pasado enero, lo que supone una nueva caída respecto al mismo mes de 2025.