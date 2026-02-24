Rescatan a 156 migrantes en nueve embarcaciones precarias en las españolas Islas Baleares

En uno de los rescates en la isla de Formentera fue detenido el patrón, tras haber sido identificado, informó la Delegación del Gobierno en Baleares.

La mayoría de personas rescatadas eran de origen magrebí (100), y las otras 56, de origen subsahariano.

Las nueve embarcaciones precarias, conocidas como pateras, que este martes que llegaron a Baleares se suman a las cinco que arribaron al archipiélago mediterráneo el lunes, con 86 personas a bordo.

Con las embarcaciones de hoy, en lo que va de año fueron localizadas 32 embarcaciones precarias en Baleares, con un total de 567 migrantes, según el recuento de EFE a partir de los datos del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno.

El último informe de 2025 del Ministerio del Interior recoge que en todo el año llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 pateras procedentes de Argelia, lo que representa un aumento del 24,5 % en el número de inmigrantes respecto a 2024, y un incremento de casi el 15 % en el volumen de embarcaciones.

Este aumento de llegadas a Baleares contrasta con la caída en las llegadas a las Islas Canarias (Atlántico), alrededor de un 60 % menos.