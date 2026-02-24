"Rosalía, déjalo", una campaña interpela a la artista para concienciar contra el tabaco

Con una letra que busca prevenir y concienciar sobre el impacto del tabaco, de forma pegadiza, el video utiliza imágenes y memes virales para intentar llegar a un público joven de manera amable y cercana, con mensajes como "Rosalía, déjalo. Que lo valiente es soltar, volver a estar mejor. Las imágenes se pixelan... los pulmones no".

La asociación incide en la prevención porque, recuerda, el 80 % de los casos de tabaquismo se inician antes de los 18 años y el consumo de tabaco es la principal o primera causa de muerte evitable en el mundo y responsable del 30 % de los casos de cáncer.

Preocupada por las nuevas formas de consumo de tabaco en jóvenes, como los cigarrillos electrónicos, la AECC subraya que en la adolescencia, la presión del grupo, la banalización del riesgo, los modelos que ven en redes sociales y la búsqueda de identidad hacen que "sea mucho más fácil" probar el tabaco y engancharse.

Según datos del estudio del Observatorio de la AECC "Influencia de las Plataformas de Video On Demand y medios sociales en la exposición al tabaco y nuevas formas de fumar", 9 de cada 10 jóvenes ha tenido al menos una exposición al "humo digital" (ver consumir tabaco o cigarrillo electrónico a través de medios sociales o plataformas) en los últimos 30 días.

Además, añade la asociación, en un análisis realizado en 2023 sobre cómo impactan los 'influencers' españoles en los jóvenes, se detectó que 51 millones de jóvenes de entre 18 y 24 años siguen a creadores de contenido españoles que muestran humo digital en sus perfiles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Más de 13 millones de jóvenes quedaron expuestos entre 2018 y 2023 a contenidos que mostraban productos de tabaco, concluye.