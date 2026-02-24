RTVE propondrá cambios para que se prohíba participar en Eurovisión a países en conflicto

"Creo que deberíamos abrir un debate de una vez por todas y en serio, y espero que lo podamos hacer en las próximas semanas, para reformar los estatutos de la UER y que no puedan participar los países en conflicto en el próximo festival de Eurovisión", apuntó López, en preguntas durante su intervención en la comisión de control del Congreso de Diputados español.

El presidente de RTVE aseguró que este ha sido "un año complicado", pues después de la decisión de que España no participaba en Eurovisión por la negativa de la UER de suspender a Israel, había que reconvertir el Benidorm Fest, el concurso con el que se elegía a los representantes españoles.

Sin embargo, López apuntó que el Benidorm Fest, celebrado del 7 al 13 de febrero, ha supuesto "un salto cualitivativo muy importante" y ha sido la "consolidación de un modelo".

"El festival ha dejado de ser únicamente una plataforma de selección asociada a Eurovisión para convertirse en un gran evento musical con identidad clara y con capacidad real de generar industria", defendió el presidente de RTVE.

También destacó la unión con la estadounidense TelevisaUnivisión como método para "externalizar" el concurso y que tome "una dimensión exterior muy importante para los artistas", pues el premio, además de 150.000 euros en metálico y una Sirenita de Oro, incluye la grabación de un sencillo junto a un productor de la industria latina en Miami.