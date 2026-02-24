Rusia anuncia toma de pequeña aldea después de que Ucrania recuperara 400 kilómetros

"Las unidades de la agrupación militar Este, como resultado de las operaciones ofensivas, liberaron la aldea de Izdvianka, en la región de Zaporiyia", se lee en la nota castrense el mismo día en el que se cumplen cuatro años de guerra.

La aldea se encuentra a más de 60 kilómetros al este de la capital regional, hacia donde avanzan lentamente las tropas rusas.

Las autoridades militares rusas también informaron de haber atacado con drones, misiles y artillería "infraestructura de transporte y energía de las Fuerzas Armadas de Ucrania", además de bases de almacenamiento y lanzamiento de drones y posiciones de despliegue de tropas.

Aseguraron que las defensas antiaéreas derribaron seis bombas aéreas guiadas, seis misiles y 380 drones de ala fija en las últimas 24 horas.

Ayer, la parte ucraniana comunicó que había recuperado 400 kilómetros cuadrados de terreno ocupado por Rusia desde finales de enero, lo que en mayor parte se debe a la desconexión de las tropas rusas de la red satelital Starlink, desplegada para Ucrania, que utilizaban los rusos de manera irregular.

El presidente ucraniano, Vololdímri Zelenski, agregó que Ucrania estaba avanzando a lo largo de la línea del frente sur.