Rusia derriba 103 drones ucranianos en víspera de cuarto aniversario de comienzo de guerra

El mando castrense ruso publicó dos partes sobre los ataques de drones ucranianos de ala fina entre las 20:00 hora de Moscú (17:00 GMT) del lunes y las 07:00 hora de Moscú (04:00 GMT) del martes, en los que informó del derribo primero de 24 drones y posteriormente de otros 79.

La región más afectada fue la fronteriza Bélgorod, que durante la noche del lunes y la madrugada del martes fue atacada por 28 drones, seguida por la sureña Krasnodar, sobre la cual fueron derribados 21.

También fueron neutralizados artefactos aéreos ucranianos sobre los mares Negro y Azov, así como la anexionada península ucraniana de Crimea y las regiones de Sarátov, Kursk, Rostov y la república de Adigueya.

A diferencia de días anteriores, cuando los ataques ucranianos alcanzaron refinerías y otras instalaciones energéticas rusas, las autoridades locales no informaron de daños a infraestructura crítica de la retaguardia rusa.