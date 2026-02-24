Rusia levanta la recomendación de no viajar a Venezuela

"A día de hoy, observamos que las autoridades venezolanas controlan la situación interna en el país. Se mantiene el orden público. El sector turístico nacional manifiesta su disposición a reanudar plenamente las operaciones, ya que un número significativo de aerolíneas ha anunciado su intención de reanudar los vuelos a Venezuela", señaló el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado.
Por ello, según Moscú, "no hay necesidad" de mantener vigente la recomendación de no viajar a Venezuela.
A la vez, instó a los turistas nacionales a mantener la cautela, tomar las medidas de seguridad necesarias y estar atentos a los mensajes de la legación diplomática rusa en el país.
Rusia pidió el pasado 5 de enero a sus ciudadanos que no viajaran a Venezuela ante la "amenaza de nuevos ataques", tras el que acabó con la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses.
En un comunicado, Moscú aseguraba que aún persistía la amenaza a seguridad en el país latinoamericano, víctima de una "agresión armada" de Estados Unidos.
Moscú ha denunciado en varias ocasiones la operación estadounidense en Venezuela y ha llamado a la liberación de Maduro, sin culpar directamente al presidente Donald Trump de la crisis.