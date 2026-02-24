Rusia y Sudáfrica colaboran para repatriar a 17 sudafricanos que combatieron en Ucrania

"El Gobierno sudafricano, en estrecha colaboración con el Gobierno ruso, ha logrado el regreso seguro de los hombres. Esto se produjo tras recibir llamadas de auxilio de diecisiete hombres sudafricanos de entre 20 y 39 años que solicitaban ayuda para regresar a casa", señaló la Presidencia en un comunicado.

Cuatro de ellos ya volvieron a Sudáfrica, mientras se espera que otros once lo hagan "pronto", según la nota oficial.

Otros dos aún dos permanecen en Rusia: uno de ellos hospitalizado en Moscú, mientras el otro está realizando los trámites necesarios para realizar el viaje.

"La Embajada de Sudáfrica en Moscú seguirá monitorizando al individuo hospitalizado hasta que se recupere por completo para poder viajar", añadió la Presidencia.

El presidente del país, Cyril Ramaphosa, agradeció a su homólogo ruso, Vladimir Putin, su respuesta "positiva" para lograr el regreso de estos hombres.

Las autoridades sudafricanas se encuentran investigando las circunstancias en las que estos hombres fueron reclutados.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022, del que este martes se cumplen cuatro años, se ha reportado la presencia de cientos de africanos luchando en el bando ruso.

Aunque algunos lo hacen de manera voluntaria como mercenarios, otros han denunciado engaños y coacciones.

Ucrania ha revelado que ciudadanos de países como Somalia, Sierra Leona, Togo, Cuba y Sri Lanka, entre otros, están capturados en campos ucranianos, si bien la mayoría de ellos mueren o resultan gravemente heridos antes.