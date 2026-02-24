Rutte: No puede haber paz verdadera en Europa sin paz real en Ucrania

“El pueblo ucraniano merece una paz justa y duradera. Su seguridad es nuestra seguridad. No puede haber paz verdadera en Europa sin una paz real en Ucrania”, enfatizó Rutte durante una ceremonia en la sede de la Alianza Atlántica al cumplirse cuatro años de la invasión de Rusia.

El ex primer ministro neerlandés afirmó que “cuando finalmente cesen los combates, la paz debe mantenerse con unas fuerzas ucranianas fuertes, preparadas para disuadir y defender”.

También con “garantías de seguridad efectivas por parte de los socios de Ucrania, Europa, Canadá y Estados Unidos”, lo que proporcionará “la estabilidad necesaria para que Ucrania se reconstruya, y será la base de su prosperidad”.

“Esta guerra trata sobre el derecho de un pueblo soberano a elegir su propio camino. Se trata de la libertad, la suya y la nuestra”, subrayó Rutte, quien agregó que la OTAN “ha apoyado a Ucrania desde el principio” y “hoy seguimos apoyándola y la seguiremos apoyando a lo largo de los retos que le esperan”.

Insistió en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha mediado entre los dos bandos, “ha dejado claro desde el principio que quiere poner fin a la guerra”, pero que el presidente ruso, Vladímir Putin, “debe demostrar si realmente quiere la paz”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Ucrania es una nación de héroes silenciosos, donde tanto los civiles como los soldados soportan el peso de la guerra. Es imperativo que Ucrania siga recibiendo la ayuda militar, financiera y humanitaria que necesita para poder defenderse del terror ruso desde los cielos y mantener las líneas del frente”, subrayó.

Rutte afirmó que este apoyo es “esencial” ya que Ucrania “necesita más, porque una promesa de ayuda no pone fin a una guerra”.

“Ucrania necesita munición hoy y todos los días hasta que cese el derramamiento de sangre”, dijo, y puso de relieve que el país sigue frenando la agresión de Rusia mientras que Moscú “no ha logrado cumplir sus ambiciones en el campo de batalla”.

“Sé que es difícil pensar en el futuro cuando aún quedan tantas dificultades por delante. Este ha sido un invierno sombrío para Ucrania, pero hay esperanza y ayuda a nuestro alcance”, concluyó.