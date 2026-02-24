Sánchez defiende avanzar en la seguridad para Ucrania y un apoyo financiero estable

Sánchez resaltó en la reunión, celebrada de forma telemática, que esos asuntos son clave en el marco de las negociaciones de paz, al tiempo que pidió mantener la presión Rusia y el respaldo militar a Ucrania, según indica en un comunicado Presidencia del Gobierno.

El presidente del Ejecutivo español remarcó la necesidad de lograr "una paz justa y duradera" para Ucrania y enfatizó que el resultado de las conversaciones para la paz decidirá también el futuro de Europa.

En este sentido, Sánchez defendió la disposición de la Coalición de Voluntarios, una vez que se haya logrado un alto el fuego, para ofrecer a Ucrania "garantías de seguridad".

Estados Unidos, que no forma parte de esa coalición (se creó, de hecho, sobre todo para compensar el giro dado por Washington en el respaldo a Kiev con la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump) no participó en la reunión virtual de este martes.

El presidente del Gobierno español puso el foco en la necesidad de "lograr una Europa más fuerte", no solo mejorando las capacidades militares sino también "profundizando" en su integración.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En este sentido, apostó por la pronta aprobación del crédito de 90.000 millones de euros acordado por el Consejo Europeo para Ucrania, que se encuentra bloqueado por Hungría.

Hungría exige a Ucrania que reanude el tránsito de petróleo por el oleoducto Druzhba como condición para dar luz verde al vigésimo paquete de sanciones europeas a Rusia y la emisión de deuda para financiar el crédito de 90.000 millones de euros a Kiev aprobado por la UE en diciembre.