Senador latino expulsado en reunión de Noem responderá en español al discurso de Trump

El senador californiano dijo que prevé responder en castellano a todas "las mentiras" del mandatario republicano en materia de economía e inmigración, así como a lo que considera amenazas a la institucionalidad, en una entrevista exclusiva concedida al diario La Opinión.

"El discurso de Trump va a ser lleno de mentiras. Va a tratar de señalar que todo va muy bien en el país", expresó al diario.

En su cuenta de X, Padilla aseguró que existe un camino mejor que el Gobierno Trump, "uno que reduzca los costos, proteja nuestra democracia y controle a las agencias federales que actúan sin supervisión".

"Lo he dicho antes: los estadounidenses no necesitan otro discurso de Donald Trump fingiendo que todo está bien cuando las facturas están demasiado altas, los salarios son demasiado bajos y su fuerza paramilitar armada y encapuchada aterroriza a nuestras comunidades a diario".

En junio de 2025 el senador ganó notoriedad cuando fue retirado a la fuerza por agentes de seguridad de una reunión en California sobre inmigración encabezada por Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS).

Padilla, quien fue esposado y escoltado fuera del recinto tras interrumpir el acto para cuestionar políticas migratorias, dijo a La Opinión que abordará el "temor por el desarrollo de las reciente actividades de ICE en nuestras comunidades".

El político demócrata adelantó al diario que abordará los riesgos derivados de las actuales condiciones de inestabilidad, al señalar que muchas familias viven con ansiedad e incertidumbre sobre su futuro, especialmente en el plano económico.

Asimismo, advirtió de que las políticas migratorias impulsadas por Trump podrían aumentar los costos del cuidado infantil para las familias estadounidenses, en muchos casos a cargo de hispanos, agravando la presión financiera que ya enfrentan millones de hogares.

Esta noche, el presidente Trump hará el balance de su primer año de Gobierno ante las dos Cámaras del Congreso.

Se prevé que abordará sus propuestas para evitar un descalabro en las elecciones legislativas de noviembre, el revés del Supremo a sus aranceles de emergencia, su cada vez más impopular política migratoria y una economía que no ha resuelto la creciente desigualdad.

El senador californiano de 52 años, acusó al gobierno de Trump de ignorar la ley, la Constitución y derechos fundamentales, y subrayó que la administración ha perdido varios desafíos judiciales relacionados con operativos migratorios y acciones contra manifestantes.