Sheinbaum respalda que Banamex tenga "distintos accionistas" tras venta de 24 % de capital

La mandataria se refirió así al plan para colocar una parte del capital del Grupo Financiero Banamex entre inversionistas, dentro de la estrategia de Citi para separar y vender el negocio de banca de consumo y empresarial en México.

"Creo que es mejor que haya esta división en distintos accionistas a que solo sea un accionista, creo que es mejor (...) bueno, lo anunció y ya tiene que ocurrir”, señaló.

El martes, Citi indicó que los compradores se comprometieron a adquirir, en total, cerca de 499 millones de acciones, a un "precio fijo" de alrededor de 43.000 millones de pesos mexicanos (unos 2.500 millones de dólares).

Entre los inversionistas mencionados figuran General Atlantic, Afore SURA, Banco BTG Pactual, Chubb, fondos administrados por Blackstone, Liberty Strategic Capital y Qatar Investment Authority (QIA).

Citi señaló que estos acuerdos se suman al cierre, en diciembre de 2025, de la inversión de capital del 25 % realizada por el empresario mexicano Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex y mayor accionista privado individual, quien participó en el proceso de selección y estará involucrado en la integración de los nuevos inversionistas minoritarios.

Desde 2022, Citigroup anunció su decisión de desprenderse de su negocio minorista en México, que incluye la marca Banamex, en una operación que inicialmente se planteó como una venta directa y que posteriormente evolucionó hacia una colocación en el mercado mediante una oferta pública.

El proceso busca separar Banamex del negocio institucional que Citigroup mantiene en el país, en línea con su estrategia global de simplificación operativa y concentración en servicios corporativos.

Banamex se describe como el cuarto grupo financiero más grande de México por activos, con una red de alrededor de 1.300 sucursales y 9.000 cajeros automáticos, y una base de 13,6 millones de clientes de banca minorista, entre otros segmentos.