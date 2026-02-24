Starmer dice que Putin obstaculiza un acuerdo de paz en Ucrania

Starmer habló sobre la guerra en Ucrania durante la reunión del Gobierno británico de los martes, al cumplirse el cuarto aniversario de la invasión rusa del territorio ucraniano.

En su intervención, el líder laborista elogió la "increíble resiliencia" de Ucrania y resaltó la importancia de defender los valores de la libertad y la democracia.

Recordó el impacto que el conflicto bélico ha tenido en los hogares británicos por el aumento de los precios de la energía desde la invasión en febrero de 2022.

"Siguen siendo un 40 % más altos que antes, así que todas las familias lo están sintiendo", añadió.

Con motivo del aniversario, el Reino Unido anunció este martes nuevas sanciones contra Rusia, el mayor paquete de medidas contra el Kremlin desde la invasión rusa en Ucrania en febrero de 2022, a fin de reprimir los ingresos energéticos rusos.

En un comunicado divulgado hoy, el Ministerio británico de Exteriores señala que están incluidos en las sanciones los que suministran equipo militar que impulsan el esfuerzo bélico ruso.

En concreto, la medida de hoy se dirige hacia una de las compañías de oleoductos más grandes del mundo, PJSC Transneft, responsable del transporte de más del 80 % de las exportaciones petroleras rusas, lo que dificulta aún más la lucha del Kremlin por encontrar compradores para su petróleo sancionado.

Las nuevas medidas también afectan a la red oscura rusa de comerciantes ilegales de petróleo, sancionando a 175 empresas de la red petrolera "2Rivers", uno de los mayores operadores de flotas clandestinas a nivel mundial y un importante comerciante de crudo ruso.