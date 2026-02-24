Tailandia acusa a Camboya de ataques en la frontera y responde con disparos

En un comunicado difundido en redes sociales, el Ejército de Tailandia notificó que alrededor de las 8:50, hora local (1:50 GMT), mientras una de sus unidades realizaba una patrulla de rutina en la zona de Phlan Hin Paet Kon, en la provincia de Sisaket, fuerzas camboyanas dispararon una granada de 40 milímetros hacia las inmediaciones de la patrulla tailandesa.

Tras el incidente, en el que ningún oficial resultó herido, las fuerzas tailandesas respondieron disparando una escopeta lanzagranadas M79 en dirección al origen del disparo, "de acuerdo con las reglas de combate, como advertencia y en defensa propia", señala el comunicado.

Sin embargo, la portavoz del Ministerio de Defensa Nacional de Camboya niega "categóricamente estas acusaciones e insta a la parte tailandesa a dejar de difundir información falsa que podría generar malentendidos y aumentar la tensión".

Ambos Ejércitos acusan a su vecino de violar el acuerdo de alto el fuego establecido en la Declaración Conjunta firmada por Camboya y Tailandia el 27 de diciembre de 2025, en el que se comprometieron a evitar provocaciones como el desplazamiento de tropas en las zonas limítrofes.

El nuevo episodio se produce después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, asegurase el pasado año haber mediado en el acuerdo de paz, tras dos brotes de enfrentamientos en los pasados meses: uno en diciembre, que dejó al menos 43 civiles y 24 militares muertos en Tailandia y 31 civiles fallecidos en Camboya, que no informa de bajas en el sector castrense.

Y otro en julio del pasado año que dejó medio centenar de fallecidos.

Los dos países del Sudeste Asiático mantienen una histórica disputa por la soberanía de varios territorios situados en la frontera, cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya formaba parte de la Indochina francesa.

El primer ministro tailandés, el conservador Anutin Charnvirakul, ganó los comicios de este mes en Tailandia con un discurso nacionalista alimentado por el conflicto con Camboya, frente al movimiento reformista y crítico con el Ejército y la poderosa monarquía.

Su victoria en los comicios del 8 de febrero se basa en resultados provisionales del recuento y aún se espera la confirmación por parte de la Comisión Electoral, en medio de denuncias de supuestas irregularidades en el proceso electoral y de peticiones de una nueva convocatoria a las urnas.