Texas moviliza agentes a la frontera con México ante "violencia de los carteles"

"Desplegué a agentes del Departamento de Seguridad Pública (DPS), Texas Rangers y Agentes especiales para asegurar la frontera contra la violencia de los carteles antes de que llegue a nuestras comunidades", señaló hoy el gobernador republicano en su cuenta de la plataforma X.

La frontera de Texas abarca casi la mitad del límite internacional entre EE.UU. y México, con una extensión de más de 2.000 kilómetros.

Sin embargo, la ola de violencia que azota México desde la muerte de El Mencho se concentra en las ciudades de Guadalajara y Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, que no comparte frontera con EE.UU..

La Casa Blanca confirmó hoy que, de momento, no se conocen víctimas estadounidenses y advirtió a los carteles sobre las "graves consecuencias" de herir a ciudadanos de EE.UU..

La portavoz Karoline Leavvitt indicó en una entrevista con Fox News que la operación "llevada a cabo con éxito por las autoridades mexicanas" en la que El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió contó con la colaboración de la inteligencia estadounidense.

El líder del CJNG, una de las organizaciones criminales más poderosas de la región, era el narcotraficante más buscado en México. El operativo del Ejército mexicano se realizó en Tapalpa, en el estado de Jalisco (oeste).

En reacción a su muerte, criminales desataron una ola de violencia en casi un tercio de los estados de México, lo que causó la muerte de 25 militares, un vigilante y un agente de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, así como 30 integrantes del CJNG, según el recuento oficial.

Las acciones criminales incluyeron unos 85 bloqueos en carreteras federales, la quema de vehículos, ataques a gasolineras, tiendas y bancos.