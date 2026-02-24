Tokio prevé desplegar nuevos misiles cerca de Taiwán para 2030 ante tensiones con China

"Está previsto el despliegue de una unidad de misiles guiados tierra-aire (SAM) de medio alcance en la base de Yonaguni", dijo Koizumi en una rueda de prensa en el Ministerio de Defensa.

El ministro señaló que el despliegue puede variar, pero "actualmente está previsto para el año fiscal 2030", mientras informó que el próximo 2 de marzo se celebrará una sesión informativa en la isla donde se ofrecerán más detalles.

Yonaguni forma parte de las islas Nansei, el archipiélago del suroeste japonés donde Tokio busca reforzar sus defensas ante el aumento de la presencia militar china en la región y la preocupación por un conflicto entre Pekín y Taipéi.

En enero del año pasado, el entonces ministro de Defensa, Gen Nakatani, habló de planes de desplegar en la isla baterías antimisiles con proyectiles SAM de medio alcance Tipo 03, capaces de interceptar amenazas aéreas en un rango de casi 50 kilómetros.

Las declaraciones se producen el mismo día en que Pekín anunció la inclusión de 20 entidades japonesas en su lista de control de exportaciones, entre ellas compañías aeroespaciales, navales y de defensa, por su presunta participación en actividades que "contribuyen a reforzar la capacidad militar de Japón".

Las tensiones entre ambos países se han intensificado desde finales de 2025, cuando la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, habló sobre una posible intervención de las Fuerzas de Autodefensa niponas en caso de conflicto en el estrecho de Taiwán.