Trasladan a 496 presos enfermos de la cárcel más peligrosa de Ecuador por crisis sanitaria

Así lo constataron este martes representantes de la Defensoría del Pueblo, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), y de la organización que reúne a familiares de los presos, quienes ingresaron a la cárcel para conocer el estado de salud de los reclusos y si estaban recibiendo comida y medicinas, en cumplimiento de la orden de un juez.

Debido a la visita, los presos, que estaban en el pabellón cinco, fueron enviados en la víspera a la cárcel Regional, ubicada a pocos metros de la Penitenciaría, para que puedan recibir atención especializada, explicó este martes a EFE Billy Navarrete, director del CDH.

"Es una reacción positiva a toda la incidencia, porque si no se hubiese hecho todo esto no se habría dado el traslado y hay al menos unas vidas que se pueden salvar", señaló.

Navarrete indicó que constataron que el pabellón cinco estaba vacío y que desde la dirección de la cárcel les dijeron que iban a mover hacia ese lugar a presos del pabellón siete, que también padecen enfermedades como tuberculosis, y que viven en un "hacinamiento terrible", ya que hay unas doce personas por celda.

La comitiva también vio a presos recibir atención médica en un policlínico que tenía "muy buenas condiciones", pero que alertaban de que esta "era la primera vez que recibían medicinas".

Además, conocieron que los fallecimientos por enfermedades como tuberculosis y desnutrición crónica siguen aumentando, pese a que el Gobierno no informa públicamente sobre ellos.

"Ayer falleció una persona en una de las celdas en las que estuvimos y entre el viernes y el lunes hubo doce muertos", mencionó.

Solo en esta prisión fallecieron 564 personas entre enero y septiembre de 2025, de acuerdo a cifras otorgadas por el Gobierno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que a inicios del año otorgó medidas cautelares a los presos debido al "elevado número de muertes" presuntamente vinculadas a la tuberculosis y desnutrición.

Con respecto a la comida, Navarrete señaló que la provisión es "irregular", pues "había personas que recibían menos y otras que se quedaban sin comer, incluso quienes tenían enfermedades como tuberculosis".

"Las deficiencias y los problemas estructurales para garantizar los derechos fundamentales, la salud y la alimentación siguen", indicó el director del CDH.

Está previsto que la Defensoría presente al juez un informe sobre la situación de la cárcel, que tendrá valoraciones del CDH, las mismas que la organización enviará a la Comisión Interamericana, que también ha pedido ingresar a la prisión; una solicitud que, según Navarrete, aún no ha sido respondida por el Estado.