Tres fallecidos y más de 9.000 afectados por lluvias en Ecuador en lo que va de 2026

Las lluvias han afectado, además, a 290 hectáreas de cultivos, 14,56 kilómetros de vías, cinco puentes, 61 bienes públicos y 52 privados, mientras que nueve puentes han quedado destruidos.

Un aluvión ocurrido en la provincia andina de Cotopaxi provocó la muerte de 94.000 truchas, señaló la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

La provincia con mayor impacto a la población es Esmeraldas con 2.857, seguida por Guayas (2.227), El Oro (1.260 personas), Chimborazo (1.098), Los Ríos (825), Manabí (456), Zamora Chinchipe (265), Pastaza (242) y Santa Elena, con 213 personas impactadas.

Según la SNGR, desde el 1 de enero de 2026 hasta el pasado lunes, se habían registrado 914 eventos adversos por lluvias afectando a 23 provincias, 163 municipios y 442 parroquias.

Los eventos más recurrentes corresponden a deslizamientos (39,06 %), inundaciones (35,45 %), lluvias intensas (11,16 %), hundimientos (3,39 %), erosión hídrica (2,84 %), aluviones (2,74 %) y vendavales (2,08 %).

La SNGR mantiene la alerta amarilla para las provincias de Pastaza y Tungurahua; mientras en alerta naranja están Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

En alerta roja están Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Carchi, Guayas y Loja.

La SNGR ha entregado un total de 6.705 bienes de asistencia humanitaria a las familias impactadas en 18 provincias.

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inhamhi), entre el 22 y el 25 de febrero continuarán registrándose precipitaciones de intensidad moderada a muy fuerte en el país, con mayor incidencia en la región Litoral.

Estas lluvias estarán acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.