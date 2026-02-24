Trinidad y Tobago mantiene cooperación con EEUU y rechaza libre circulación en la Caricom

"Trinidad y Tobago seguirá cooperando con Estados Unidos en beneficio de nuestros ciudadanos para expulsar las fuerzas desestabilizadoras y destructivas de nuestro país, de nuestra región y de nuestro hemisferio", declaró la mandataria trinitense, durante su intervención en la quincuagésima edición de su conferencia anual de Caricom en San Cristóbal y Nieves, a la que asistirá mañana el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

"La acción militar del Ejército estadounidense en el Caribe provocó, ya saben lo que pasó en nuestro país, que nuestra tasa de homicidios disminuyera en un 42 %", añadió Persad-Bissessar, detallando que se registraron 257 homicidios menos.

Por otro lado, dijo que su país está "plenamente" comprometido con la libre circulación total de ciudadanos caribeños en la región, sin embargo, actualmente está lidiando con "miles de ilegales" que hay en Trinidad y Tobago

"Así que diré que no en este momento, pero estamos de acuerdo, en principio, con la libre circulación total", expresó la primera ministra de Trinidad y Tobago.

Estas declaraciones llegan debido a la histórica implementación de la libre circulación total de personas entre Barbados, Belice, Dominica y San Vicente y las Granadinas a partir del 1 de octubre de 2025, a la que pretenden unirse más países de la Caricom.

En este sentido, Persad-Bissessar aseveró que en Trinidad y Tobago los contribuyentes pagan "las facturas de las decenas de miles de migrantes ilegales que han entrado" en sus fronteras y supone una "enorme presión" para los servicios sanitarios, gubernamentales y financieros.

"Sé que varios países insulares de la Caricom están avanzando en eso, pero en Trinidad, una vez más comento que la migración ilegal es un gran problema", sentenció.

Marco Rubio viajará a San Cristóbal y Nieves mañana miércoles para mantener un encuentro con los líderes de la región caribeña para tratar grandes retos estratégicos relacionados con la seguridad, la inmigración ilegal, el narcotráfico, el tráfico ilícito, la economía, la resiliencia climática y el refuerzo de la cooperación política.

En este contexto, el secretario indicó que durante su visita reafirmará el compromiso de Estados Unidos de colaborar con los Estados miembros de la Caricom.

Los miembros de la Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.