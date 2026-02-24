Trump dice que tráfico transfronterizo de fentanilo en EE.UU. cayó un 56 % en un año

Trump aseguró en su alocución que "el flujo de fentanilo letal a través de nuestra frontera se ha reducido en un récord del 56 % en un año".

El republicano arrancó su discurso destacando sus logros en inmigración (afirmó que los cruces fronterizos han "caído a cero"), en la lucha contra el narcotráfico o en materia de economía, ya que aseguró que ha logrado controlar la inflación o hacer que el galón de gasolina caiga por debajo de 2 dólares.

El discurso del presidente se sigue con especial interés este año debido a que en noviembre el país celebra legislativas de medio mandato en las que los republicanos se juegan seguir manteniendo sus escuetas minorías en el Senado y la Cámara de Representantes.