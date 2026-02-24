Un muerto en la región rusa de Bélgorod en un ataque ucraniano con drones

"Un civil murió en un ataque con drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de la aldea de Chaiki", escribió Gladkov en Telegram.

Agregó que el ataque fue perpetrado "de forma deliberada" contra el camión en el que se encontraba la víctima.

"El conductor falleció en el lugar a causa de las heridas recibidas", señaló.

Bélgorod, cerca de la frontera con Ucrania, es una de las regiones rusas más afectadas por la guerra, donde solo este año han muerto cerca de una treintena de civiles en ataques con drones y misiles.