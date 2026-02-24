Una comisión de legisladores brasileños aprueba el acuerdo UE-Mercosur

La representación brasileña del Parlasur, ligado al Congreso y al Mercosur, dio luz verde para que el tratado comercial prosiga su tramitación parlamentaria con la expectativa de que sea este aprobado lo antes posible por las dos cámaras legislativas.

El texto ahora tendrá que ser votado en el pleno de la Cámara de Diputados y, a continuación, por el conjunto de senadores.

El senador Nelsinho Trad, miembro del Parlasur, afirmó en rueda de prensa posterior a la votación en la comisión que confía en que la tramitación sea "rápida" y que concluya la próxima semana, porque los legislativos de otros miembros del bloque comercial como Argentina y Uruguay están más adelantados.

Asimismo, Trad señaló que, una vez aprobado en el Congreso, algunos puntos del tratado podrán entrar en vigor de forma inmediata.

El presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, dijo la semana pasada que la aprobación del tratado era una prioridad, especialmente después de que el Gobierno de EE.UU. anunciara nuevos aranceles.

El acuerdo fue firmado el pasado 17 de enero en Asunción y para entrar en vigor debe ser ratificado por el legislativo de al menos un país del Mercosur y por el de la UE, donde el tratado ha sido contestado en la Justicia.

El Parlamento Europeo no puede ratificar el acuerdo hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la UE, pero legalmente, la Comisión Europea podría decidir empezar a aplicarlo de forma provisional sin esperar a la Eurocámara.

Con todo, la Comisión Europea no ha aclarado si está dispuesto a aplicarlo, ante la oposición mostrada por un bloque importante de eurodiputados y de algunos países como Francia.

El tratado crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, al eliminar los aranceles para gran parte de los productos comerciados, desde automóviles hasta la carne bovina.