Una mujer es arrestada en R.Dominicana por interpretar el himno nacional a ritmo de dembow

El suceso ocurrió el lunes en un lugar de diversión de una comunidad de la provincia de Espaillat (noreste), confirmó la institución a EFE.

La mujer, de 64 años, fue apresada tras la difusión de un video en redes sociales en el que interpreta el himno nacional con ese ritmo urbano.

Las leyes del país establecen que el himno dominicano debe ser interpretado con solemnidad y respeto, prohibiéndose movimientos ajenos a su propia ejecución.

El fiscal de Espaillat, Yorelbin Rodríguez, dijo a los medios este martes que la señora padece problemas de salud mental.

"Hay una realidad y es que la persona tiene problemas mentales. Ella se medica, aquí estaba la familia. Ella está medicada y está mejor, es una persona que según informan, desde niña tiene situaciones, lo penoso es que las personas que están cerca lo saben y lo celebran, o sea usan ese tipo de gente para hacer burla", agregó.

Rodríguez dijo que la ley impone penas de tres meses de prisión y multas a quien ultraje el himno.

El dembow es la música preferida por la juventud dominicana, es normal escucharla en autos, centros de diversión y la principal protagonista de los llamados “teteos”.

Es un género musical derivado del reguetón, cuya base rítmica proviene del genero jamaiquino 'Dancehall' y es la música favorita de gran parte de la juventud dominicana.

Sus letras son generalmente subidas de tono y jergas callejeras.

El impulso internacional del dembow llegó de la mano de Bad Bunny en 2018, cuando incluyó el tema 'LaRomana' del dominicano El Alfa, en su álbum 'X1OOpre'.