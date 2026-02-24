Von der Leyen insta a Zelenski a reanudar el funcionamiento del oleoducto Druzhba

“Pedimos que se aceleren las reparaciones del oleoducto después de los ataques rusos”, dijo Von der Leyen, durante una visita a Kiev al cumplirse cuatro años del inicio de la invasión rusa, tras condenar estos bombardeos y destacar que amenazan a la seguridad energética de Europa.

Hungría exige a Ucrania que reanude el tránsito de petróleo por ese oleoducto como condición para dar luz verde al vigésimo paquete de sanciones europeas a Rusia y a la emisión de deuda para financiar el crédito de 90.000 millones de euros a Kiev aprobado por la UE en diciembre.

Visiblemente molesto, Zelenski respondió a la pregunta de si está dispuesto a reparar la infraestructura del oleoducto recordando que Rusia ha atacado este tipo de instalaciones en Ucrania en repetidas ocasiones.

“No puede ser que Rusia destruya, Ucrania o Europa reparen y Rusia ataque de nuevo”, dijo Zelenski en una rueda de prensa conjunta con Von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Zelenski advirtió también de que, al reparar las infraestructuras que Rusia ataca repetidamente, los trabajadores ucranianos ponen en riesgo sus vidas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“¿Renovar para qué? ¿Para perder gente? Es un precio muy alto”, declaró el presidente ucraniano.

Costa dijo inmediatamente después que la UE espera recibir en los próximos días información de Ucrania sobre el tiempo que tardará en repararse la infraestructura del oleoducto Druzhba.

Costa señaló no obstante que existen alternativas para abastecer a Hungría, por ejemplo a través del oleoducto adriático, a través de Croacia, por lo que ésta no es una "cuestión de seguridad energética", al tiempo que instó a Budapest a dejar de violar "el principio de la cooperación sincera" en el seno de la UE.