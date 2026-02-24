Von der Leyen y Costa llegan a Kiev para refrendar apoyo europeo a Ucrania

"Estoy por décima vez en Kiev desde que comenzó la guerra para reafirmar que Europa estará de manera clara con Ucrania con ayuda militar y financiera para superar este duro invierno. Y mandamos un mensaje al pueblo ucraniano y al agresor. No cesaremos hasta que se restablezca la paz, una paz en los términos de Ucrania", dijo Von der Leyen en su cuenta de X.

Costa, por su parte, destacó el valor de los ucranianos y la ayuda europea durante los años que lleva la guerra a su llegada a Kiev.

"Cuatro años de una guerra injusta de agresión, Cuatro años de indestructible coraje ucraniano. Cuatro años de incesante apoyo europeo. Resueltos a lograr una paz justa y duradera para Ucrania. Por eso es que estamos hoy en Kiev", aseguró Costa, también en su cuenta de X.

Von der Leyen y Costa fueron recibidos en la estación de Kiev por el ministro de Exteriores ucranianos, Andri Sibiga.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, también anunciaron en comunicados de sus respectivas oficinas su viaje a la capital ucraniana junto a líderes de los países bálticos.