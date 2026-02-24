Wall Street abre en verde impulsada por el acuerdo estratégico entre AMD y Meta

Nueva York, 24 feb (EFE).- Wall Street abrió este martes en verde y el Dow Jones de Industriales subía un 0,6 % en una sesión marcada por el acuerdo estratégico entre las tecnológicas AMD y Meta para desplegar hasta 6 gigavatios de potencia con unidades de procesamiento gráfico (GPU) AMD Instinct, con el objetivo de escalar su infraestructura de inteligencia artificial (IA).