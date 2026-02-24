Warner confirma nueva propuesta de Paramount pero mantiene su apoyo a la oferta de Netflix

Warner confirmó en un comunicado la nueva oferta de Paramount en su batalla contra Netflix por lograr el control de la compañía, tras lo cual su consejo de administración indicó que evalúa la propuesta junto a sus asesores financieros y legales.

"Tras la interacción con PSKY durante el período de exención limitada de siete días, recibimos una propuesta revisada de PSKY para adquirir WBD, la cual estamos revisando en consulta con nuestros asesores financieros (Allen & Company, JP Morgan y Evercore) y legales (Wachtell Lipton, Rosen & Katz y Debevoise & Plimpton). Informaremos a nuestros accionistas tras la revisión del Consejo", indica la nota de prensa.

Entretanto, sigue vigente el acuerdo preliminar de fusión con Netflix, valorado en 82.700 millones de dólares, incluida la deuda, propuesta que fue en su momento respaldada por el consejo de administración de WBD.

En su comunicado, WBD agregó hoy que su consejo mantiene su recomendación a favor de la transacción con fusión con Netflix.

"Se recomienda a los accionistas de WBD que no tomen ninguna medida en este momento con respecto a la oferta pública de adquisición modificada de PSKY", señala el comunicado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aunque WBD no entró en detalles, de acuerdo con Bloomberg, la nueva oferta mejora la propuesta anterior, de 30 dólares por acción, y aborda preocupaciones que incluyen una mayor certeza de financiación por parte de Paramount.

También señala que si Warner Bros la considerase superior, Netflix tendrá cuatro días para responder con una contraoferta.

El año pasado, Paramount hizo una oferta para adquirir la totalidad de la icónica compañía por 30 dólares por acción en efectivo, elevando el total a 108.400 millones de dólares.

Esta propuesta llegó después de que WBD alcanzara un acuerdo preliminar de fusión con Netflix, valorado en 82.700 millones de dólares, incluida la deuda, a un precio de aproximadamente 27,75 dólares por acción.

El consejo de administración de WBD rechazó por unanimidad la oferta de Paramount al considerarla "inferior" al acuerdo de fusión con Netflix "en numerosos aspectos clave".