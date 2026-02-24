Zelenski dice que "no es fácil" mantener hoy vínculo transatlántico pero pide preservarlo

"Debemos seguir igual de decididos y fuertes como cuando empezó la agresión. La amenaza no se ha reducido, estamos resistiendo a Rusia pero no hemos conseguido aun garantizar la seguridad. Sólo unidos podemos hacerlo; sí, juntos con Estados Unidos", dijo Zelenski en un discurso por videoconferencia ante el Parlamento Europeo por el cuarto aniversario del inicio de la invasión rusa.

"Todos entendemos que no es tarea fácil mantener la unidad y la cooperación transatlántica en las circunstancias actuales, pero estamos agradecidos a quienes, pese a todos los retos, siguen preservando este importante vínculo entre Europa, Estados Unidos y todas las democracias del mundo", añadió.

Zelenski, que compareció ante un pleno lleno hasta la bandera para conmemorar el cuarto aniversario del inicio de la guerra, agradeció el "apoyo y atención constante" de esta institución en los últimos cuatro años de un conflicto, que, dijo, Kiev "nunca eligió, no empezó y no provocó".

"Cuando lidiamos con Rusia, lidiamos con un dictador mentalmente inestable que no puede aceptar que en Rusia cada vida importa, que los derechos humanos importan y que se protege a cualquier país, sea grande o pequeño. Putin no puede aceptar que hay gente que puede vivir de manera diferente y disfrutar de una vida que no es la que él prefiere", dijo Zelenski.

Para el presidente ucraniano, su homólogo ruso "falta el respeto a la independencia de todos sus vecinos salvo de China y Corea del Norte, porque depende de ellos", pero es la primera vez que se ha encontrado "una coalición tan amplia" en defensa de Ucrania.

"Todos ustedes entienden lo que llena la cartera de Putin y le permite alargar esta guerra, por lo que en el mundo libre no puede haber espacio para el petróleo ruso, sus tanques, sus bancos o sus criminales de guerra", urgió.

Además de la presión de las sanciones, Zelenski incidió ante el Parlamento Europeo en la necesidad de que la UE de el visto bueno definitivo al nuevo préstamo de 90.000 millones al país, que por el momento está vetando Hungría, y a que pueda dar a Kiev una "fecha concreta" para la adhesión a la UE.

"Esto no es un deseo, es que entendemos claramente cómo funciona Putin. Si no hay fecha o garantía, encontrará la manera de bloquear a Ucrania durante décadas dividiéndos, dividiendo a Europa. Debemos protegernos contra esto", explicó.

Ante los eurodiputados, Zelenski advirtió de que Rusia "menosprecia" a Europa. "Pero Rusia debe entender que Europa no sólo es una tierra para las mansiones de sus oligarcas, no es un museo para que los amantes de sus funcionarios admiren la belleza o un lugar de ocio para sus asesinos. Rusia debe aprender que Europa es una unión de naciones independientes y de millones de personas que no toleran la humillación y no aceptan la violencia", añadió.