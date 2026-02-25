Aerolíneas Argentinas duplicó en 2025 su ganancia operativa

La empresa, que en 2024 había registrado una ganancia operativa de 56,6 millones de dólares, destacó en un comunicado que el año pasado, por primera vez desde que en 2008 la aerolínea volvió a ser administrada por el Estado, no requirió de transferencias del Tesoro para poder operar.

Aerolíneas Argentinas no difundió su balance completo ni una nota de resultados detallados del ejercicio 2025, tan solo emitió un comunicado de prensa con datos parciales de su desempeño el año pasado.

Entre estos datos, indicó que su facturación alcanzó el año pasado unos 2.220 millones de dólares y que, desde el punto de vista operativo, voló la misma cantidad de horas que en 2024, con un factor de ocupación del 83 % sobre un promedio de 300 vuelos diarios y un total de 12,7 millones de pasajeros transportados.

Aerolíneas Argentinas afirmó que el año pasado redujo su deuda bancaria a 207,4 millones de dólares, desde pasivos por 341,9 millones a finales de 2023, cuando el ultraliberal Javier Milei asumió la Presidencia argentina.

"Este resultado afianza la dirección que adoptamos durante los últimos dos años, en los que pusimos el foco en la reducción de costos y en la maximización de la rentabilidad", señaló Fabián Lombardo, presidente y director ejecutivo de la aerolínea.

El Gobierno de Javier Milei mantiene su intención de privatizar Aerolíneas Argentinas, en la que actualmente trabajan 10.027 personas.

Creada en 1950, esta compañía fue privatizada en 1990 y vendida a la española Iberia, que, ocho años más tarde, cedió la gestión a la estadounidense American Airlines.

La compañía pasó en 2000 a formar parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de España, que en octubre de 2001 la traspasó al grupo privado español Marsans.

En 2009 el Estado argentino expropió a Marsans la línea aérea de bandera, que desde mediados de 2008 ya era gestionada por el Estado argentino tras entrar en una severa crisis financiera.

La compañía vuela a 37 destinos dentro de Argentina y a 22 en Latinoamérica, Caribe, Estados Unidos y Europa.