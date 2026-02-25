Al menos cuatro muertos en un ataque con drones contra una planta química en región rusa

"Cuatro operarios de la empresa (Dorogobozh) murieron trágicamente mientras cumplían con su deber. Diez resultaron heridos", informó el gobernador, Vasili Anojin, en las redes sociales.,

En su canal de Telegram, el gobernador denunció que durante la noche, la región de Smolensk fue víctima de un masivo ataque de drones ucranianos.

"Las defensas antiaéreas rusas derribaron 14 drones, pero lamentablemente hay víctimas entre la población civil", señaló.

Anojin indicó que los heridos fueron trasladados a una instalación médica, donde reciben la atención necesaria.

"Para minimizar las posibles amenazas a la población, se estudia la posibilidad de evacuar a los habitantes de la localidad más cercana", adelantó, al prometer que las autoridades ofrecerán todo el apoyo necesario a los familiares de los fallecidos y heridos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Anteriormente varios canales independientes rusos informaron, basándose en fotos y vídeos de usuarios locales, sobre el ataque a la planta química de Smolensk, en la que se produce amoniaco.

Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 69 drones ucranianos sobre nueve regiones de Rusia y el mar Negro, según informó este miércoles el Ministerio de Defensa ruso.

Ucrania y Rusia intercambian a diario ataques con drones y misiles contra sus infraestructuras críticas, como parte de una táctica de desgaste dirigida a socavar el potencial enemigo.