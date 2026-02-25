Alcalde de Quito rechaza reforma que exige reajuste presupuestal millonario

Ello se debe a un cambio en la definición de inversión que deja fuera como “prioritarias” áreas clave para el desarrollo urbano y social.

De acuerdo con Muñoz, el dinero que debe reajustarse obligaría a eliminar inversiones en rubros como educación, salud, inclusión, control, transporte, ambiente y emergencias.

"Ni cortando en su integralidad varios sectores llegamos a esa meta porque resulta que ahora la ley, por sobre la autonomía de los municipios, define lo que es prioritario y lo que no es", señaló, al referirse a la magnitud del ajuste exigido.

Recalcó que su administración ya destina la totalidad de los recursos que recibe del Gobierno central a inversión, superando incluso el 70 % establecido.

Y cuestionó una "visión reducida" del desarrollo basada únicamente en obra física: "El cemento y la obra por sí sola no son desarrollo. Desarrollo es garantizar derechos: educación, salud, movilidad, cultura y el derecho a la ciudad", manifestó.

El martes, los concejales aprobaron una resolución en defensa de la institucionalidad de la capital, mediante la cual se dispone a la Procuraduría Metropolitana presentar acciones legales ante la Corte Constitucional, incluida la solicitud de medidas cautelares, con el fin de suspender la aplicación de la reforma al COOTAD, al considerar que vulnera la autonomía municipal y pone en riesgo programas esenciales para la ciudadanía.

En un comunicado, el Ayuntamiento recordó que el presupuesto municipal previsto para 2026 alcanza los 1.042 millones de dólares, de los cuales 612 millones de dólares están orientados a inversión.

De esta cifra, 375 millones de dólares provienen de transferencias del Gobierno Central y, según explicó la administradora general, Grace Rivera, se destinan en su totalidad a obras y proyectos.

A estos se suman 237 millones de dólares adicionales generados por ingresos propios, lo que evidencia que el Municipio ya cumple con la normativa, "al asignar el 100 % de estos recursos a inversión y no únicamente el 70 %", reza el escrito.

Otras alcaldías también se han sumado a las críticas de Muñoz por la ley aprobada el pasado sábado por la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría oficialista, cuyo proyecto envió el presidente, Daniel Noboa, con carácter de económico urgente.

La ley reforma el esquema de gasto de municipios y prefecturas provinciales, lo que limita el presupuesto destinado a salarios de funcionarios.

El Gobierno consiguió los 77 votos que necesitaba para aprobar la iniciativa, que reforma el Cootad, por lo que los gobiernos locales deberán destinar al menos el 70 % de su presupuesto a inversión y no más del 30 % a gasto corriente, como salarios y funcionamiento administrativo.