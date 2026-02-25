Alemania y Bélgica urgen a Hungría a desbloquear el préstamo para Ucrania

"Este asunto está zanjado. Hemos puesto en marcha este instrumento de préstamo y ese es el camino que queremos seguir ahora en la comunidad europea", señaló en una rueda de prensa el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, junto a su homólogo belga, Maxime Prévot.

"Los activos rusos soberanos serán un tema para más adelante. Sin duda siempre estaremos a favor de que Rusia responda por los daños causados por esta guerra, pero en este momento la discusión al respecto ha quedado cerrada gracias a un instrumento sustitutivo muy adecuado", enfatizó.

Wadephul indicó que la disputa con Hungría por el bloqueo del préstamo continúa, y señaló que Budapest "se contradice a sí misma con su propio comportamiento", ya que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, dio su consentimiento en diciembre pasado y ahora su ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, lo bloquea.

"Y Hungría no puede explicar esta contradicción. Tampoco guarda relación con el gasoducto destruido, que naturalmente debe ser reparado", sostuvo en referencia al oleoducto Druzhba, dañado el 27 de enero en un ataque ruso y que Budapest exige reanude su flujo a cambio de levantar su veto.

"Por eso instamos a Hungría a mantenerse en lo que Viktor Orbán dijo en diciembre: que emitamos este préstamo y lo hagamos utilizable como europeos. Y en general solo puedo decir que sigo profundamente consternado por el comportamiento húngaro", añadió.

En opinión de Wadephul, el país "traiciona su propia lucha por la libertad", porque los húngaros fueron "los primeros en cortar el Telón de Acero, literalmente, al permitir aquel famoso "desayuno" o "picnic" en la frontera entre Hungría y Austria en 1989.

"Resulta alarmante ver cómo aquí se pisotea su propio legado histórico", sentenció.

Su homólogo belga recalcó también que "un compromiso asumido debe cumplirse".

"No hay motivo, salvo consideraciones de política interna en un contexto electoral que todos conocemos, para que Hungría decida cuestionar su postura. Es inaceptable. Todos somos conscientes de que las elecciones son un período difícil; nosotros mismos lo experimentamos repetidamente", dijo Prévot en alusión a las elecciones generales del 12 de abril en el país magiar.

"Pero tomar como rehén el destino y las necesidades de Ucrania y de su población en una situación de guerra me parece cruzar una línea roja", afirmó Prévot.

Por ello, hizo un llamamiento a Hungría "para que reconsidere su posición y se mantenga fiel a este compromiso, a esta obligación".

"Creo que Hungría debe entender que la paciencia de los demás Estados miembros se está agotando con gran rapidez. No se puede actuar mediante el chantaje o la amenaza (...)" insistió.

"Por lo tanto, parto de la base de que muy pronto llegaremos también a una solución para este bloqueo", agregó.