American Express anuncia construcción de nueva sede en el World Trade Center de Nueva York

American Express será el único ocupante del nuevo edificio, cuya finalización está prevista para 2031. El inmueble se levantará en un terreno propiedad de la Autoridad de Puertos bajo un contrato de arrendamiento a largo plazo, y estará ubicado cerca del Oculus, la estación de metro diseñada por el reconocido arquitecto español Santiago Calatrava.

El edificio de vanguardia, cuya construcción comenzará en la primavera de este año, podrá albergar hasta 10.000 empleados y en su exterior contará con varias terrazas y jardines, con vistas panorámicas de Manhattan, indicó la entidad financiera internacional, que mientras tanto continuará operando desde su sede actual en Nueva York.

La firma señaló en un comunicado que su nueva sede ha sido diseñada con tecnología avanzada de edificios inteligentes y sistemas totalmente eléctricos y de bajo consumo, por lo que aspira a la certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental).

"Esta es una inversión en el futuro de nuestra empresa, nuestros colegas y la comunidad del bajo Manhattan", afirmó Stephen J. Squeri, presidente y director ejecutivo de American Express.

"La construcción del segundo World Trade Center traerá otro rascacielos icónico al bajo Manhattan, creará miles de empleos sindicados bien remunerados y brindará miles de millones de dólares en beneficios económicos a los neoyorquinos", indicó la gobernadora Kathy Hochul en un comunicado conjunto.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, destacó que la construcción de la última torre comercial del World Trade Center "es más que una inversión: es un testimonio del poder del trabajo sindical y la dignidad del trabajo".

"Cuando invertimos en Nueva York, debemos asegurarnos de que la inversión se dirija a los trabajadores: a los carpinteros, electricistas y obreros que, literalmente, construyen esta ciudad. Así es como impulsamos nuestro horizonte y nuestra economía al mismo tiempo: priorizando a los trabajadores neoyorquinos", afirmó el socialdemócrata.