25 de febrero de 2026 - 14:00

Antoñito Molina triunfa y lidera en Viña del Mar y María Peláe recibe cariño del público

Viña del Mar (Chile), 25 feb (EFE).- Los artistas españoles Antoñito Molina y María Peláe actuaron por segunda vez la madrugada de este miércoles en el 65 Festival Internacional de la Canción de Viña, en el que el Molina brilló con la mejor puntuación de la noche y la malagueña se marchó del escenario con una larga ovación del público chileno.

Por EFE

Molina interpretó por segunda vez el tema 'Me prometo' y se colocó líder en la categoría de Competencia Internacional luego de que el jurado le otorgara 6,6 de 7 puntos.

El español conquistó al jurado de la Quinta Vergara (el recinto donde se celebra el certamen) con esta combinación de pop y flamenco tan particular y cuya escenografía homenajea a la cultura popular española.

Esa puntuación se suma al 6,1 de la primera noche y lo coloca como claro favorito en la fase final, por encima de los artistas de Chile y México.

"El éxito real es sentir el cariño de la gente. Lo sentí en la Quinta Vergara y lo siento todos los días de mi vida. El cariño de la gente es lo que no se puede comprar en la vida. Mucha gente lo busca y no lo encuentra. Si tú lo tienes, lo tienes todo", dijo el artista en una entrevista a EFE tras su primer triunfo el lunes.

Por su parte, Peláe repitió su reivindicativa 'Que vengan a por mí' en la categoría de Competencia Folclórica y recibió una calificación de 5,9 sobre 7 puntos, lo que sumado al 6,1 de su primera actuación la coloca en plena pugna para su paso a las finales.

La puntuación de la artista malagueña, que compite contra Argentina y Ecuador, no convenció al público chileno, que le pitó contra el jurado y despidió a Peláe con un largo aplauso.

Se trata de la primera vez en la historia del Festival Internacional de Viña del Mar que una artista española representa a su país en la competencia folclórica, una competición donde las canciones representan la cultura popular de cada región y crean una amalgama de sonidos en la tarima de Quinta Vergara.