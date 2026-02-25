Argentina capta 150 millones de dólares en subasta de un nuevo bono de deuda

Según informó la Secretaría de Finanzas, recibió ofertas por 868 millones de dólares para el muevo bono, con vencimiento en octubre de 2027 y un rendimiento del 5,89 % anual.

Tras el estreno del Bonar 2027, el Tesoro hará este jueves una nueva subasta de este título, orientada a captar 100 millones de dólares adicionales.

La decisión de lanzar este nuevo título fue anunciada el lunes pasado, cuando el Tesoro informó que licitará este bono en dólares dos veces por mes, como parte de las subastas programadas en el mercado doméstico.

El objetivo del programa de emisión de este título es obtener financiación por 2.000 millones de dólares para hacer frente parcialmente en julio próximo a pagos a acreedores privados por títulos de deuda en moneda estadounidense por un total de 4.393 millones de dólares.

Además de ofrecer el nuevo instrumento en dólares, el Tesoro subastó este miércoles letras y bonos en moneda local con el objetivo de hacer frente a vencimientos inminentes de otros títulos, por un total de 7,22 billones de pesos (unos 5.100 millones de dólares).

En este caso, en la operación de este jueves el Tesoro logró colocar bonos y letras por un total de 6,74 billones de pesos, con lo que logró una tasa de refinanciación del 93,32 %.

La próxima licitación de deuda en el mercado doméstico está programada para el 11 de marzo.