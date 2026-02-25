Arrestan diez días a una mujer por protestar en solitario en Moscú con cartel antibélico

La mujer fue acusada de "desobediencia a la autoridad" y multada también por 40.000 rublos, casi 500 dólares.

Según el portal Mediazona, la arrestada protestó en el centro de Moscú con un cartel contra la guerra, cuando se cumplen cuatro años del inicio de la operación militar en Ucrania.

De acuerdo con el medio, al menos tres personas fueron detenidas ayer en Moscú cerca del monumento a una escritora ucraniana, que se ha convertido en un lugar donde muchos rusos expresan su solidaridad con Ucrania.

Una de las detenidas, según medios independientes, llegó con flores y se negó a mostrar sus documentos a los agentes del orden que patrullaban la zona.