Banco Central de Honduras buscará en Paraguay claves para lograr grado de inversión

Lagos dijo a periodistas en Tegucigalpa que viajará a Paraguay entre el 11 y el 14 de marzo, fechas en los que aprovechará para conocer más sobre "un tema específico", el "grado de inversión" que ha logrado.

El alto funcionario, gobernador alterno de Honduras ante el BID, será acompañado por la viceministra hondureña de Finanzas, Rosa Elizabeth Rivera.

En las reuniones del BID se evaluarán "los distintos cambios que se van a realizar" en ese organismo, "en temas clave como son los temas de apoyo presupuestarios, pues hay una agenda sólida", indicó Lagos.

Añadió que buscará un acercamiento con las autoridades de Paraguay, y destacó que la representación de todos los países de Centroamérica en las reuniones del Banco Interamericano "será clave para poner a Centroamérica en el mapa y la relevancia que tiene dentro del BID".

De Paraguay señaló que es un país que tiene muchas cosas similares con Honduras y "en un proceso de ocho a nueves años logró hacer grado de inversión", lo que le ha permitido alcanzar "una certificación crediticia que le da la credibilidad para ir al mercado" internacional.

En diciembre de 2025 Paraguay recibió el grado de inversión de la agencia Standard &Poor's, el segundo luego del concedido en julio de 2024 por la calificadora de riesgo Moody's.