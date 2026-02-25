BCIE aprueba crédito de 150 millones de dólares a Costa Rica para mejorar la seguridad

"Los recursos permitirán la adquisición de más de 6.000 unidades, entre medios de movilidad especializada como patrullas, autobuses y motocicletas, así como dispositivos tecnológicos como drones y cámaras", detalló el BCIE en un comunicado.

Esto "contribuirá a mejorar la cobertura a nivel nacional mediante operaciones más eficientes de vigilancia y patrullaje, transporte de personal, traslado de detenidos y atención de emergencias, como también en los tiempos de respuesta", agregó la entidad.

Según la información del BCIE, en la actualidad más del 40 % de la flotilla de vehículos del MSP se encuentra fuera de servicio por antigüedad o por daños, mientras que muchas de las unidades que aún operan superan los diez años de uso.

"Con el fortalecimiento del MSP se esperan beneficios concretos: la cobertura policial efectiva en zonas rurales y fronterizas aumentará de 60 % a 75 %, se reducirá el tiempo promedio de respuesta ante emergencias, se incrementará la atención efectiva de incidentes y se logrará una reducción cercana al 20 % en los costos de mantenimiento correctivo de la flotilla", aseguró el BCIE.

El BCIE afirmó que con la aprobación de este crédito reafirma su compromiso de apoyar a Costa Rica "en la construcción de entornos más seguros, resilientes y con mejores capacidades institucionales para proteger a la ciudadanía".

La inseguridad se ha convertido en el principal problema de Costa Rica durante los últimos años, según diversas encuestas.

Durante 2025 el país registró un total de 873 homicidios, la tercera cifra más alta de su historia, y una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes; mientras que en 2024 alcanzó los 876, mientras que en 2023 totalizaron 905, la mayor cantidad de la que se tenga registros en el país.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) atribuye el 70 % de los homicidios a las rencillas entre bandas narcotraficantes.