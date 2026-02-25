Brasil ratifica el protocolo de la OIT para luchar contra el trabajo forzoso

"Con la publicación de la norma (en el Diario Oficial), Brasil oficializa su adhesión a uno de los principales instrumentos internacionales de enfrentamiento a las formas modernas de trabajo forzoso, como el tráfico de personas y el servilismo por deuda", afirmó la Presidencia brasileña en un comunicado.

El protocolo, aprobado en Ginebra en 2014 y que entró en vigor en 2016, adaptó la Convención número 29 de la OIT sobre Trabajo Forzado, que databa de 1930, para ampliarla e incluirle, entre otros aspectos, la lucha contra la lacra de la trata de personas.

El protocolo también incorpora la perspectiva de género al reconocer la mayor vulnerabilidad de las mujeres y las niñas, y establece medidas específicas de protección a los menores de edad.

Al promulgar el protocolo, Brasil reafirma su compromiso con los derechos fundamentales de los trabajadores, asegura la Presidencia en su comunicado.

El protocolo establece que el trabajo forzoso u obligatorio constituye una violación a los derechos humanos, viola la dignidad de millones de personas, contribuye a perpetuar la pobreza y amenaza la conquista del trabajo decente para todos, por lo que su prohibición por parte de los Estados es un derecho fundamental.

El acuerdo asegura que los miembros de la OIT que ratificaron la convención tienen la obligación de criminalizar el trabajo forzoso y de garantizar que las sanciones impuestas por la ley sean realmente efectivas y estrictamente aplicadas.

El instrumento también obliga a los Estados signatarios a proteger a las víctimas y a garantizarles acceso a la justicia y a reparaciones.

El protocolo requiere que los gobiernos tomen medidas para proteger mejor a los trabajadores, en particular a los inmigrantes, de un reclutamiento abusivo o fraudulento.