Cabello cree que Tarek Saab ejercerá "muy bien" como defensor del pueblo en Venezuela

"Fue un extraordinario fiscal, un extraordinario defensor del pueblo y regresa a sus orígenes. No tenemos dudas de que lo va a hacer muy bien", manifestó Cabello en su programa semanal 'Con el mazo dando', transmitido por el canal estatal VTV.

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela juramentó este miércoles a Larry Devoe y Tarek William Saab como fiscal general y defensor del pueblo encargado, respectivamente, mientras el Legislativo comienza un proceso de selección de los funcionarios que ocuparán esos cargos de manera definitiva.

Previamente, el Parlamento anunció que Saab presentó su renuncia como fiscal general, sin precisar los motivos, mientras que especificó que Alfredo Ruiz lo hizo como defensor del pueblo por causas personales, familiares y de salud, de acuerdo a una carta que envió a la junta directiva de la AN.

Por su parte, el coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo, escribió en su cuenta de X que "ni la Fiscalía ni la Defensoría del Pueblo garantizaron los derechos humanos en Venezuela y mucho menos contuvieron los abusos y las arbitrariedades en el contexto poselectoral", sino que, añadió, "fueron parte de una lógica represiva que desencadenó un gran sufrimiento".

Tanto Saab como Ruiz Angulo habían sido ratificados como fiscal general y defensor del pueblo en octubre de 2024, para un periodo de siete años, es decir, hasta 2031, pero su renuncia fue comunicada este miércoles.

Saab, quien también fue gobernador apoyado por el chavismo, llegó a la Fiscalía en 2017 por designación de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, un foro integrado exclusivamente por defensores del Gobierno de Nicolás Maduro.

Las renuncias de Saab y de Ruiz Angulo se dan en medio del proceso de amnistía que fue aprobado el pasado jueves por el Parlamento, lo que permitirá liberaciones de presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, aunque la norma solo contempla 13 "hechos" ocurridos en 13 años.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez pidió el mismo día de la aprobación de la Ley de Amnistía que la comisión de seguimiento revise de forma "expedita" aquellos casos que no estén contemplados en la legislación.