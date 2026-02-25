Canciller de Ecuador dice se "mantiene diálogo" con Colombia en medio de guerra comercial

Un día después de que entrara en vigor el arancel del 30 % aplicado por Colombia a 23 partidas de productos ecuatorianos, la canciller aseguró a la prensa que las gestiones diplomáticas continúan a través de las respectivas embajadas y de contactos directos entre autoridades.

La guerra comercial entre Ecuador y Colombia comenzó en enero pasado cuando el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció la aplicación de una "tasa de seguridad" del 30 % a productos colombianos desde el 1 de febrero, una medida que, según explicó, respondía a la falta de acciones firmes del país vecino contra los grupos criminales y el narcotráfico.

En respuesta, Colombia anunció medidas similares y comenzó este martes a cobrar el mismo porcentaje a productos ecuatorianos, decisión que alcanza a 23 partidas arancelarias agrupadas en 73 subpartidas correspondientes a bienes agrícolas, alimenticios e industriales.

Como consecuencia, y según reveló la televisión Teleamazonas, varios productos permanecen almacenados en bodegas de la ciudad de Tulcán, capital de la provincia del Carchi, fronteriza con Colombia, por la prohibición del país vecino de acceder vía terrestre.

Según cifras de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), que este martes instó al Ejecutivo a retomar las conversaciones con el país vecino, los aranceles impactan aproximadamente a 5,25 millones de dólares en exportaciones semanales hacia Colombia, lo que equivale a cerca de un tercio del valor total que Ecuador vende a ese mercado.

El gremio añadió que, además del arancel del 30 %, Colombia restringió el ingreso por vía terrestre de determinados productos, entre ellos arroz, camarón (langostino), banano y algunas hortalizas.