Chipre pone en marcha una vacunación masiva de ganado contra la fiebre aftosa

El programa de emergencia fue activado por los Servicios Veterinarios en coordinación con la Comisión Europea después de que evidencias epistemológicas apunten que el virus, muy contagioso, circula en la isla al menos desde principios de febrero.

Hasta ahora se han confirmado casos en 11 explotaciones ganaderas del distrito de Larnaca, lo que ha obligado al sacrificio de más de 13.000 animales.

La campaña sanitaria comenzó en todas las explotaciones ganaderas en una zona crítica de 10 kilómetros alrededor de los casos confirmados en Larnaca.

Desde principios de enero las autoridades ya habían realizado controles preventivos a lo largo de la Línea Verde, la franja supervisada por Naciones Unidas que separa las zonas bajo control de la República de Chipre, en el sur, del norte de la isla ocupado por Turquía desde 1974.

En esos controles se analizaron casi 4.000 animales, todos con resultado negativo. La fiebre aftosa afecta sobre todo a animales con la pezuña partida, como vacas, cerdos, ovejas y cabras.

El brote fue detectado inicialmente en diciembre de 2025 en la parte norte de Chipre, concretamente en la localidad de Lapathos.

En el marco de la cooperación bicomunal, la parte turcochipriota acordó entregar 20.000 dosis a la República de Chipre para apoyar la respuesta sanitaria en el sur y un primer lote de 10.000 dosis estaba previsto para hoy, mientras se espera que más de 500.000 dosis lleguen desde la UE en los próximos días.

La primera notificación oficial de contagio en el sur de Chipre se recibió el 19 de febrero por parte de un ganadero de Livadia, en Larnaca.

Análisis posteriores indican que el virus probablemente estaba presente desde principios de febrero, lo que explicaría su rápida propagación.

Las autoridades instaron a los ganaderos a aplicar estrictas medidas de bioseguridad y prohibir la entrada de terceros a las explotaciones.

Como consecuencia del brote, Chipre perdió su estatus de país libre de fiebre aftosa y suspendió temporalmente las exportaciones de animales vivos y de productos animales sin procesar.

La Comisión Europea precisó, no obstante, que los productos sometidos a tratamiento térmico, incluidos los al menos pasteurizados, podrán seguir comercializándose en el mercado comunitario, lo que ofrece cierto alivio a los productores del queso local halloumi.