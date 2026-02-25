Collboni, sobre la ampliación de aforo del Camp Nou: "Solo aplicamos las normas"

Así lo ha afirmado Collboni este miércoles en el acto 'L'alcalde respon', el encuentro con los medios de comunicación que organiza cada año el Colegio de Periodistas de Cataluña en el FAD Disseny.

El FC Barcelona quería recibir la luz verde por parte del Ayuntamiento de Barcelona para tener la Licencia de Primera Ocupación del Gol Nord del Spotify Camp Nou en el marco de la fase 1C, lo que permitiría ampliar el número de espectadores de cara al crucial partido de semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, el próximo martes.

Sin embargo, esta licencia por ahora no ha llegado a las oficinas del club blaugrana y Collboni no ha clarificado si la podrá tener el Barcelona para este partido.

El alcalde ha señalado que el consistorio lo único que hace es aplicar las normas: "Si las normas se cumplen y los servicios técnicos hacen un informe positivo se da la licencia, y si es negativo no se da".

El alcalde ha dicho que "la prioridad número uno es la seguridad" y ha recordado que todo el mundo debe cumplir las normas, "sea el Barça, una peluquería o un colmado".

Collboni ha dicho que tiene una "buena relación" con el FC Barcelona y que es tan consciente de la "importancia" que tiene el club y su estadio que hasta ha propuesto que la final del Mundial de fútbol se juegue en el Spotify Camp Nou.