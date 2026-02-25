Condenan a hombre por crueldad animal en California al verter alcohol a gavilán protegido

César Gustavo Díaz, de 25 años, fue condenado por crueldad animal contra un Gavilán de Cooper que había capturado en junio de 2025 en el Parque Amelia Mayberry, en South Whittier, Los Ángeles, según informó el Departamento de Pesca y Vida Silvestre.

El video, publicado en YouTube, mostraba a Díaz vertiendo lo que parecía ser un BuzzBall, bebida alcohólica lista para consumir, en la boca del ave.

La sentencia, emitida el 19 de febrero y dada a conocer este miércoles, incluye 20 días de trabajo comunitario, la finalización de un programa de 24 sesiones sobre crueldad animal, prohibición de cinco años de poseer animales, prohibición de portar armas de fuego por diez años y el pago de 220 dólares en multas y tarifas.

La agencia de Pesca y Vida Silvestre indicó que la investigación comenzó tras alertas de ciudadanos que vieron el video y, con ayuda del alguacil del condado de Los Ángeles, pudieron identificar a Díaz, quien al momento del arresto ya estaba bajo custodia por otros cargos.