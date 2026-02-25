Congresista colombiana anuncia que su hijo detenido por el ICE en EE.UU. será liberado

"Aún no tengo información oficial pero todo indica que así será", expresó Vergara a EFE, quien agregó que mañana se reunirá con la canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, en Cartagena de Indias, donde se encuentra con motivo de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20, sigla en inglés).

Vergara, representante a la Cámara por el Partido Conservador, elegida por el departamento de Bolívar, cuya capital es Cartagena, aseguró que la liberación se produce después de gestiones diplomáticas.

Según medios locales, la canciller se reunió en dos ocasiones con autoridades del Gobierno estadounidense para solicitar la liberación del colombiano de 23 años.

Rafael Alonso Vergara, hijo de la política, fue detenido el 28 de enero por agentes del ICE en una carretera de Luisiana, pese a que, según la congresista, contaba con estatus migratorio legal mientras tramitaba una solicitud de asilo político presentada tras emigrar a Estados Unidos en 2022.

La política aseguró que el joven tenía permiso de trabajo, número de seguro social y empleo como conductor de camión para una empresa logística cuando fue arrestado y aprisionado en el centro River Correctional Center, en el estado de Luisiana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También, denunció que durante su reclusión permaneció en una celda hacinada con decenas de personas y enfrentó problemas sanitarios, incluidos brotes de enfermedades respiratorias y periodos sin acceso a agua potable.

La congresista había advertido igualmente que decenas de colombianos detenidos en centros migratorios estadounidenses enfrentan demoras en sus procesos de repatriación por la falta de vuelos disponibles, pese a que algunos ya firmaron su salida voluntaria.

El pasado 30 de enero, Colombia reanudó los vuelos semanales de repatriación en aviones de la Fuerza Aérea, suspendidos temporalmente tras la crisis diplomática entre ambos países en 2025 por el trato a los deportados.