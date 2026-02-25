Continúan las protestas estudiantiles en Irán en su quinto día

En la capital iraní, las concentraciones tuvieron lugar en las universidades de Teherán, Jarázmi, Pars y de Arte, según informaron varias asociaciones de estudiantes a través de sus redes sociales.

En la Universidad de Arte de Teherán, los universitarios honraron la memoria de los caídos en las protestas de enero, gritando los nombres de algunos de ellos y coreando el lema: “Luchamos, morimos, recuperaremos Irán”.

Asimismo, en la Universidad Pars, los manifestantes gritaron lemas promonárquicos como “Yavid sah” (“Viva el sha”) y “Esta es la última batalla, Pahlaví volverá”.

En la Universidad de Jarázmi, que se ha unido hoy a las protestas, un grupo de estudiantes realizó una sentada en rechazo a la decisión de los rectores de suspender las clases presenciales hasta el fin del año iraní, el 20 de marzo.

“Si se vuelven virtuales, las consignas serán más radicales”, gritaron los alumnos.

Según los dirigentes del centro, la decisión de realizar clases virtuales no tiene que ver con las protestas, sino con “el mes de Ramadán, los altos costos de viaje y la solicitud de un gran número de familias y estudiantes”.

Mientras, en la ciudad nororiental de Mashad, los estudiantes de la Universidad de Ferdosi y de Ciencias Médicas también corearon lemas contra la República Islámica, entre ellos: “No dimos muertos para reconciliarnos ni para elogiar a un líder asesino”, informó el boletín estudiantil Amirkabir.

Ante la ola de protestas estudiantiles, el ministro de Ciencia, Investigación y Tecnología, Hosein Simai Sarraf, advirtió hoy que las clases presenciales podrían suspenderse en caso de “insultos, agresiones verbales o violencia física”.

Mientras, el diario reformista Shargh reportó que varias universidades de Teherán han prohibido la entrada en los campus a al menos 180 estudiantes por su participación en las protestas, “contraria a las normas educativas y disciplinarias”, por lo que han sido citados por comités disciplinarios de los centros educativos.

Las protestas estudiantiles se reanudaron el sábado, en el primer día de clases del nuevo semestre académico, en medio de enormes tensiones militares con Estados Unidos, que ha desplazado a Oriente Medio una gran fuerza armada para presionar a Irán a cerrar un acuerdo nuclear.

Irán fue escenario de movilizaciones callejeras contra la República Islámica en enero, las cuales fueron apagadas tras una violenta represión estatal que causó, según el balance oficial, 3.117 muertos, aunque organizaciones opositoras como HRANA, con sede en EE. UU., sitúan en 7.015 los fallecidos y continúan verificando más de 11.700 posibles muertes, mientras estiman unos 53.000 arrestos.