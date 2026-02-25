Desmantelan un depósito con explosivos que serían usados durante las elecciones en Bogotá

Los explosivos, según el funcionario, pertenecían a un grupo vinculado a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y "podrían llegar a ser destinados a acciones terroristas durante la jornada electoral" del 8 de marzo, cuando los colombianos están llamados a elegir a los nuevos integrantes del Congreso de la República y a participar en las consultas interpartidistas de distintos sectores políticos.

"En el hecho dos personas fueron capturadas y se incautó material suficiente para fabricar más de 70 AEI. Asimismo, se incautó un lanzagranadas, munición y otros elementos", indicó el ministro.

El hallazgo se produce a diez días de los comicios y se suma a las advertencias de riesgos para el proceso electoral, luego de que la Misión de Observación Electoral (MOE) incluyera a Bogotá entre los territorios en "riesgo extremo" por la coincidencia de eventos de fraude y de violencia.

En el lugar fueron hallados un lanzagranadas de fabricación artesanal, varias granadas ensambladas y en proceso de elaboración, cilindros metálicos mecanizados que servirían como contenedores de carga explosiva, munición de distintos calibres y herramientas industriales utilizadas para su fabricación.

En la operación participaron la Policía colombiana, el grupo antiextorsión Gaula y la Fiscalía General, con apoyo de la oficina antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"La democracia no se intimida. Estamos preparados para enfrentar a los criminales que la amenacen", afirmó el ministro, quien aseguró que el Estado está actuando de manera anticipada para proteger a los ciudadanos.

El titular de Defensa anunció además una recompensa de hasta 200 millones de pesos (más de 50.000 dólares) por información que permita anticipar y frustrar posibles atentados terroristas.

"El Estado está actuando, anticipándose y protegiendo a los ciudadanos. No permitiremos que los criminales intimiden la democracia ni que el miedo silencie el voto", añadió Sánchez Suárez.