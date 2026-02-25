Detenido en Alemania el presunto asesino del expolítico ucraniano Andréi Portnov en Madrid

Portnov fue tiroteado en la espalda y en la cabeza el 21 de mayo de 2025 tras dejar a sus hijos en el Colegio Americano de esa localidad, próxima a la capital, un crimen por el que la Policía buscó a tres personas implicadas, incluido el tirador, que efectuó al menos nueve disparos y huyó, según el número de casquillos encontrados en la zona.

La Policía española informó en un comunicado de la detención del presunto autor material del asesinato, que según las investigaciones realizadas hasta el momento, sería la persona que efectuó los disparos a las puertas del centro educativo.

La investigación, realizada por la Policía española, sigue abierta.

Hasta Alemania se desplazaron agentes especialistas en homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que contaron con la colaboración del Grupo de Operaciones Especiales de la BKA alemana (Oficina Federal de Investigación Criminal).

Se han emitido una orden europea de detención y otra orden europea de investigación para proceder al registro del domicilio del detenido, según detalla la Policía. A cargo de la investigación judicial del caso, que está bajo secreto, está un Juzgado de Pozuelo de Alarcón.

Los investigadores buscaban desde mayo del año pasado a los responsables de la muerte de Portnov, de 52 años y sancionado por EE.UU. desde 2021 por influir en los tribunales y socavar las reformas en el sistema judicial ucraniano cuando era asesor jurídico del expresidente Víktor Yanukóvich (2010-2014).

La hipótesis de los agentes cuando sucedió este crimen es que el asesinato fue cometido por tres personas: por un lado, el tirador, y por otro, dos cómplices, que habrían facilitado la huida de las inmediaciones del centro educativo hacia la Casa de Campo de Madrid, una gran superficie arbolada que une la capital con Pozuelo de Alarcón.

Portnov fue acribillado hasta la muerte cuando iba a entrar en su vehículo, un Mercedes negro de alta gama, tras dejar a sus hijos en el colegio. Su cuerpo fue encontrado poco después por una persona que alertó a la Policía.

El exconsejero de Yanukóvich huyó de Ucrania junto con el propio expresidente prorruso en febrero de 2014 ante la presión de los manifestantes de la llamada revolución del Maidán, que durante meses protestaron en las calles contra la decisión de esa administración de no firmar el Acuerdo de Asociación con la UE.

Era considerado por muchos el arquitecto de las reformas judiciales de Yanukóvic y, al igual que su jefe y que otros altos funcionarios de esa administración, Portnov fue acusado de traición, pero a diferencia de los primeros nunca fue condenado en Ucrania, adonde regresó a vivir cuando el presidente Volodímir Zelenski ganó las elecciones en 2019.