Detienen al organizador de excursión al Baikal ruso en la que murieron 7 turistas chinos

El detenido ha sido acusado de ofrecer un servicio que, al no respetar las reglas de seguridad, condujo a la muerte de dos o más personas, en virtud del artículo 238 del código penal, informó la agencia TASS.

El individuo, un residente en las inmediaciones del lago más profundo del mundo, cercano a la frontera siberiana con Mongolia, organizó la excursión en coordinación con el conductor del automóvil, "en violación de la ley sobre actividades turísticas y la prohibición de acceder al hielo".

Por todo ello, al hombre de 35 años se le impuso un arresto cautelar hasta el 20 de abril.

El siniestro tuvo lugar el pasado 20 de febrero, cuando el automóvil intentaba cruzar el hielo y llegar a la isla de Ojón, popular destino turístico durante los doce meses del año. Sólo uno de los nueve ocupantes salió con vida.

La Asociación de Turoperadores de Rusia aseguró que los turistas chinos tramitaron el viaje al margen de una agencia oficial, mientras que el conductor no consensuó el itinerario con los equipos de salvamento.

"Necesitamos concienciar mejor a los turistas. Los operadores deberían avisarles de los riesgos, especialmente del turismo extremo (...) Los turistas deben entender que entrar en el hielo con un automóvil normal y corriente no es una aventura, sino jugar 'a la ruleta rusa'", comentó Victoria Abramchenko, vicepresidenta de la Duma o cámara de diputados, en las redes sociales.

Como ocurre con los atascos en el ascenso al monte Everest, son muchos los viajeros que ven en el Baikal uno de los destinos de obligada visita en medio del crudo invierno. Una foto sobre el transparente hielo del lago más profundo del planeta vale muchos 'likes'

El resultado es una tragedia que ha dejado en shock a toda la industria, que se encuentra en estado ruinoso debido a los seis años de pandemia, primero, y de guerra, después, que han reducido notablemente el flujo de turistas extranjeros.

El turismo es una de las principales fuentes de ingresos en esta deprimida zona de Siberia, de donde proceden miles de hombres que se enrolaron para combatir en los últimos cuatro años en Ucrania.

El Baikal es el lago de agua dulce más grande del mundo -contiene alrededor del 20% del total mundial- y cuenta con un ecosistema único, hábitat de numerosas especies autóctonas, incluidas focas.